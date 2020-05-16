Narlıdereli kadınlara üretme ve ev ekonomilerine katkı sunma imkanı tanıyan Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi, Yukarıköy Meydanı’nın ardından, ikinci el emeği satış mağazası ve kafeteryayı Huzur Mahallesi’nde, belediyeye ait tesis içinde açtı. Tesiste, kadınlar tarafından üretilen ürünler ile onlarca üretici kooperatifinden temin edilen gıda ürünlerinin satışı yapılacak. Kafeterya kısmı, koronavirüs salgınının ardından hizmete girecek. Markette, ‘İyi, Temiz, Adil Gıda’ sloganıyla hareket eden Slow Food’a uygun ürünler satışa sunulacak.

Başkana teşekkür

Sosyal mesafe ve maske kuralları gözetilerek yapılan açılışta konuşan Belediye Başkanı Ali Engin, “Çok zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günleri dayanışma içinde atlatacağız. Kadın Kooperatifimizin marketi ve kafeteryası hayırlı olsun. Tüm kadınlarımızı kooperatif çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz. Birlikte kazanalım, birlikte büyüyelim” dedi. Kooperatif Başkanı Asuman Karapança da, “Başkan Engin’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.