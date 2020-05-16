BİST 99.7680.57EURO7.480.00USD6.90-0.21ALTIN386.910.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Birlikte kazanalım birlikte büyüyelim
    ABONE OL
    16.05.2020 - 00:04 |

    Birlikte kazanalım birlikte büyüyelim

    Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi, belediyeye ait tesiste ikinci marketini açtı. Başkan Engin, kadınları bir araya gelmeye çağırdı

    Birlikte kazanalım birlikte büyüyelim

    Narlıdereli kadınlara üretme ve ev ekonomilerine katkı sunma imkanı tanıyan Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi, Yukarıköy Meydanı’nın ardından, ikinci el emeği satış mağazası ve kafeteryayı Huzur Mahallesi’nde, belediyeye ait tesis içinde açtı. Tesiste, kadınlar tarafından üretilen ürünler ile onlarca üretici kooperatifinden temin edilen gıda ürünlerinin satışı yapılacak. Kafeterya kısmı, koronavirüs salgınının ardından hizmete girecek. Markette, ‘İyi, Temiz, Adil Gıda’ sloganıyla hareket eden Slow Food’a uygun ürünler satışa sunulacak.

    Başkana teşekkür

    Sosyal mesafe ve maske kuralları gözetilerek yapılan açılışta konuşan Belediye Başkanı Ali Engin, “Çok zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günleri dayanışma içinde atlatacağız. Kadın Kooperatifimizin marketi ve kafeteryası hayırlı olsun. Tüm kadınlarımızı kooperatif çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz. Birlikte kazanalım, birlikte büyüyelim” dedi. Kooperatif Başkanı Asuman Karapança da, “Başkan Engin’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

    Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren  Mustafa Boz (16) kayboldu.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (15 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kanser hastası Türk genci İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye geldi

    Kanser hastası Türk genci İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye geldi

    Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

    Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

    Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

    Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

    AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı kınadı

    AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı kınadı

    Sıradaki Haber