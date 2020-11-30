‘Birlikte olursak dirençli oluruz’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, perşembe günü İstanbul’dan tüm Türkiye’ye yaptığı dayanışma ve dirençli şehirler inşa etmek için yaşam alanlarını birlikte tasarlama çağrısını İzmir’de yineledi. İzmir Zamanı Ortak Akıl Buluşması kapsamında kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen Soyer, “Bugünkü buluşmamız doğamızla barışık, afetlere karşı dirençli, özgür ve uyum içinde bir yaşamı İzmir’den başlamak üzere inşa etmek için bir ortak akıl ve üretim çağrısıdır. Gelin İzmir en güzel ortak işlerimizi başardığımız yuvamız olsun. Bu ortak akıl meydanında oluşturduklarımızı başardıklarımızı tüm diğer kentlere armağan edelim. Yalnızca binalarımızı; park ve caddelerimizi değil; ticareti, tarımı, turizmi, kültür-sanatı, yaşamın tüm alanlarını birlikte tasarlayalım” dedi.

Sivil toplumun, sosyal girişimcilerin, sanatçıların ve özel sektörün yaşamı dönüştüren fikirlerine ev sahipliği yapıp fırsatlar yaratmak için Büyükşehir ile beraber şehrin tüm kurumlarının yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Soyer, şöyle devam etti:

‘Ayrılık, güçsüzlük demek’

“İzmir’in gelişimini birlikte tesis etmek için birçok yeni girişim başlatmayı hedefliyoruz. İzmir’le daha yakın çalışma arzunuzu ortaya koymak için İzmir Vakfı’nın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Çağrımıza, bir proje fikri sunarak, İzmir Şehir Fonu’na destek olarak ve elbette İzmir’de bizimle yan yana gelerek katılmanız mümkün. Direncimizi sağlayan şey birlikteliğimiz. Bize güç kaybettiren ise ayrışmamız. Zaten dünya çok kırılgan. Devasa küresel sorunlarımız var. Bu sorunlarla ancak dayanışmamızı büyüterek başa çıkabiliriz. Bu niyetlerimizi paylaşan herkesi sosyal ve ekonomik girişimcileri daha dirençli bir şehir, bir Türkiye ve bir dünya yaratmak için İzmir’e katılmaya davet ediyorum.”

Kültür- sanat vurgusu

Ortak akıl çağrısında kültür-sanatın ayrı bir yeri olduğunu sözlerine ekleyen Soyer, “2021’de dünyanın en önemli kültür etkinliklerinden biri olan Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi’ni İzmir’de düzenleyeceğiz. Dünya’nın önde gelen kültür üreticileri sanatçıları ve kanaat önderleri İzmir’de buluşacak. Bu zirve daha büyük hedeflerimizi örneğin İzmir’i Avrupa kültür başkenti yapma hedefimizi gerçekleştirmek için de önemli bir adım olacak. Henüz yer altındaki antik kent ile 20 bin kişilik amfi tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalarımız İzmir’in tam ortasında bir Efes kazandıracak. Konak Pier’den başlayan Kemeraltı Çarşısı’ndan geçen ve Agora’dan Kadifekale’ye çıkan güzergah yani tarihi İzmir dünyanın her yerinden Türkiye’ye gelenlere ilham verecek” diye konuştu.

‘320 günlük suyumuz kaldı’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin içme suyu ihtiyacının yarıya yakın bölümünü karşılayan ancak son dönemde kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen Tahtalı Barajı havzasında incelemelerde bulundu. İzmirlilere “tasarruf” çağrısında bulunan Soyer, “Tahtalı’da geçen yıl aynı zamanlarda yüzde 65 olan doluluk seviyesi, bugün yüzde 35’lere düşmüş vaziyette. Bu bir alarm. Çok ciddi bir tehdit kapımızda. Bugün itibariyle Tahtalı Barajı’nda 122 milyon metreküp suyumuz var. Bu suyun 19 milyon 600 binini alamıyoruz. Bu ölü hacim. Senelik bu barajdan 90 milyon metreküp su alıyoruz. Eğer hiç yağmur yağmazsa suyumuz 320 gün kadar yetecek” dedi.

‘HERKES NYAKINDAN İLGİLENDİ’

İstanbul’daki İzmir Zamanı toplantısını değerlendiren Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “İstanbul’da tahminimizin çok ötesinde bir katılımla karşılaştık. Herkes İzmir ile çok yakından ilgileniyor. Herkes İzmir’de bir şeylerin değiştiğini, bir şeylerin yenilendiğini görmeye başlamış. Eskisinden daha fazla güven duymaya başlamış. Çünkü yatırım, istikrar ve birliktelik arıyor. O nedenle bizim deprem nedeniyle kurduğumuz bu ortak çalışma iklimi, bundan sonrası için de çok büyük anlam taşıyor. Biz yeter ki sımsıkı sarılmaya devam edelim” dedi.

Afet Master Planı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, kentin stratejik planının yedi ana hedefinden birinin altyapı ve kentsel dönüşüm olduğunu dile getirdi. Yaşanan deprem felaketinin şehirlerdeki mekansal dönüşüm ihtiyacını bir kere daha göz önüne serdiğini ifade eden Soyer, “Depremle beraber sel, taşkın, kuraklık, iklim değişikleri gibi tüm afet ve risk tehlikelerini içeren ‘İzmir Kenti Bütünleşik Afet Master Planı’ çalışmalarını başlatacağız. 30 Ekim depremi sonrasında oluşan ağır ve orta hasarlı binalar ile yapı stoku envanter çalışmasıyla belirlenecek riskli yapıların dönüşümü için mali, hukuki ve teknik çerçeveyi içeren Kentsel Yenileme Strateji Belgemizin hazırlığını yapıyoruz” dedi.