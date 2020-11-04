‘Birlikte planlayacağız’

Soyer, “Bütün ekibinizi bu üç mahalle muhtarının emrine verin. İhtiyaç listesini günlük olarak alın ve bu listeyi günlük olarak temin edin. Vatandaşlar ne istiyorsa, ne talep ediyorsa anında yapın. Başka hiç bir işle ilgilenmenizi istemiyorum” vurgusunu yaptı.



Uyku tulumu



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir televizyon kanılında katıldığı canlı yayında, ihtiyaçların karşılanması konusunda İzmirlilerin örnek bir tutum sergilediğini söyledi, “6 bin 400 uyku tulumu, 24 saatten kısa sürede yardımseverler tarafından alınarak depremzedelere teslim edildi” dedi.