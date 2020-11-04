04.11.2020 - 00:05 |
‘Birlikte planlayacağız’
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin vurduğu Mansuroğlu, Manavkuyu ve Adalet mahallelerinin muhtarlarını ziyaret etti. Başkan Soyer, Muhtarlık ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanı Ali Kılıç’tan, tüm ekibini bu mahallelere yönlendirmesini istedi.
Soyer, “Bütün ekibinizi bu üç mahalle muhtarının emrine verin. İhtiyaç listesini günlük olarak alın ve bu listeyi günlük olarak temin edin. Vatandaşlar ne istiyorsa, ne talep ediyorsa anında yapın. Başka hiç bir işle ilgilenmenizi istemiyorum” vurgusunu yaptı.
Uyku tulumu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir televizyon kanılında katıldığı canlı yayında, ihtiyaçların karşılanması konusunda İzmirlilerin örnek bir tutum sergilediğini söyledi, “6 bin 400 uyku tulumu, 24 saatten kısa sürede yardımseverler tarafından alınarak depremzedelere teslim edildi” dedi.