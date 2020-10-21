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    21.10.2020 - 00:03 |

    Birliktelik mesajı

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla Havuz Kafe’de etkinlik düzenledi.

    Birliktelik mesajı

    Muhtarların sorunlarını dinledi, günlerini kutladı. “Doğrudan demokrasinin ilk tecelli yeri muhtarlıklar” olduğunu dile getiren Sandal, “Bayraklı ailesine baktığınızda ortada bu kentin bütün sorunlarını çözecek ve bu kentte yaşanabilir bir ortamı yaratabilecek dinamik bizim içimizde var” ifadesini kullandı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise, 26 muhtarla bir araya geldi. Muhtarlara görev yaptıkları mahallenin kroki haritası ile Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrağının yer aldığı kolaj çalışması hediye eden Gümrükçü, “Birlikte çalışarak çok daha modern ve yaşanabilir bir kent yapacağız” dedi.

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