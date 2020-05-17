17.05.2020 - 00:00 |
Birsent’ten, Altay’a yeşil ışık
TFF 1. Lig’de hedefini Süper Lig olarak belirleyen Altay’la daha önce adı transfer haberleriyle anılan Bulgaristan futbolunun Türk asıllı yıldızlarından Birsent Karagaren, Türkiye’de oynamaya sıcak baktığını duyurdu.
Son olarak Bulgaristan Süper Ligi Parva Liga’da, Filibe kenti ekibi Lokomotiv Plovdiv’de forma giyen Karagaren’e, Türkiye’den birçok ekibin talip olduğu öğrenildi. Türkiye’de uyum sorunu yaşamayacağını belirten 27 yaşındaki tecrübeli sol kanat, “Türkiye’de de top oynamak, yeteneklerimi burada da göstermek isterim. Kısmetse, neden olmasın?” diye konuştu.
Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.