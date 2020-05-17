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    HaberlerEge Haberleri Birsent’ten, Altay’a yeşil ışık
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    17.05.2020 - 00:00 |

    Birsent’ten, Altay’a yeşil ışık

    TFF 1. Lig’de hedefini Süper Lig olarak belirleyen Altay’la daha önce adı transfer haberleriyle anılan Bulgaristan futbolunun Türk asıllı yıldızlarından Birsent Karagaren, Türkiye’de oynamaya sıcak baktığını duyurdu.

    Birsent’ten, Altay’a yeşil ışık

    Son olarak Bulgaristan Süper Ligi Parva Liga’da, Filibe kenti ekibi Lokomotiv Plovdiv’de forma giyen Karagaren’e, Türkiye’den birçok ekibin talip olduğu öğrenildi. Türkiye’de uyum sorunu yaşamayacağını belirten 27 yaşındaki tecrübeli sol kanat, “Türkiye’de de top oynamak, yeteneklerimi burada da göstermek isterim. Kısmetse, neden olmasın?” diye konuştu.

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