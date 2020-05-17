Birsent’ten, Altay’a yeşil ışık

Son olarak Bulgaristan Süper Ligi Parva Liga’da, Filibe kenti ekibi Lokomotiv Plovdiv’de forma giyen Karagaren’e, Türkiye’den birçok ekibin talip olduğu öğrenildi. Türkiye’de uyum sorunu yaşamayacağını belirten 27 yaşındaki tecrübeli sol kanat, “Türkiye’de de top oynamak, yeteneklerimi burada da göstermek isterim. Kısmetse, neden olmasın?” diye konuştu.