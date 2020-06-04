04.06.2020 - 00:02 |
‘Bisiklet kenti adına yakışır adımlar atacağız’
Muğla’da neredeyse nüfusu kadar bisiklet bulunması nedeniyle “bisiklet kenti” olarak anılan Ula’da, bu tutkunun spor olarak da yayınlaştırılması için çalışmalara başlandı.
Başkan İsmail Akkaya, “Bisiklet kulübümüzü kurup 10 bisiklet alacağız. Sponsorlardan 5 bisiklet de gelecek. Bisiklet evimizi de hayata geçirmek istiyoruz. Salgın sonrası yarışlara da ev sahipliği yapmak arzusundayız” dedi.
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."