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    HaberlerEge Haberleri Bisiklet kullanıcıları 5 kuruş ödeyecek
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    29.08.2020 - 00:02 |

    Bisiklet kullanıcıları 5 kuruş ödeyecek

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, kentte bisiklet kullanımını artırmak için çalıştıklarını söyledi.

    Bisiklet kullanıcıları 5 kuruş ödeyecek

    Bisiklet kullanıcılarının vapurlara 5 kuruşluk sembolik ücretle binilebileceğini müjdeledi. Atak, bazı arterlerde belediye olarak ücretsiz çekici hizmeti vereceklerini açıkladı. Pandemi döneminde İzmir’de bisiklet kullanımının yüzde 2 buçuktan yüzde 5’e çıktığını belirten Atak, bu sonucun kendilerini sevindirdiğini söyledi.

    Trafik rahatlayacak

    Pandemi döneminde toplu ulaşım kullanımının düştüğünü kaydeden Atak, “Mart ayı başında 1 milyon 800 bin toplu ulaşım kullanımı nisanda 277 bine kadar düştü. Haziranda 550 binlere yükselen rakam, ağustos ayında günlük 1 milyona çıktı. Geçen yıla oranla yüzde 30’luk yolcu kaybımız var. Yaklaşık 125 bin yeni aracın trafiğe katıldığını tespit ettik” dedi. Özellikle akşam saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda yoğunluklar oluştuğuna vurgu yapan Atak, tespit ettikleri sorunlu noktalar olan Karataş Kavşağı, Göztepe Kavşağı, Güzelyalı girişlerinde sığınma ceplerini biraz daha uzatacaklarını kaydetti.

    Kentte bİr İlk

    İzmir Büyükşehir Meclisi’nin Ağustos ayı oturumunda oybirliğiyle alınan karar uyarınca, kentte ilk kez Zafer Bayramı’nda toplu ulaşım araçlarına biniş ücreti 1 kuruş olacak. ESHOT ve İZULAŞ’ta tüm hatlarda normal sefer tarifeleri devam edecek. Yoğunluğa karşı önlem alınacak, yedek araçlar hazır tutulacak.

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