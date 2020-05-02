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    HaberlerEge Haberleri Bisikletlerini eve teslim etti
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    02.05.2020 - 00:02 |

    Bisikletlerini eve teslim etti

    Turgutlu Belediyesi’nce düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı Şiir Okuma ve Resim Yarışması’nı kazanan altı çocuğa ödülleri teslim edildi.

    Bisikletlerini eve teslim etti

    Yarışmayı en çok oy alarak kazanan öğrenciler; Aslı Uluğ, Duru Ersoy, Mustafa Eymen Akbaş, Yağmur Çetin, Ayşe Nisa Göker ve İrem Cebe’ye bisiklet ile 200 ve 300 liralık kırtasiye çekinden oluşan ödülleri Başkan Çetin Akın tarafından takdim edildi.   

     
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    Kısıtlamayı, sokakta dansla ihlal ettilerAntalya'da bir grup genç, 3 günlük sokak kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da sokağa çıkıp dans etti. Yine aynı bölgede başka bir kişi de saat 05.44'de sokakta tek başına dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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