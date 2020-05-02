02.05.2020 - 00:02 |
Bisikletlerini eve teslim etti
Turgutlu Belediyesi’nce düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı Şiir Okuma ve Resim Yarışması’nı kazanan altı çocuğa ödülleri teslim edildi.
Yarışmayı en çok oy alarak kazanan öğrenciler; Aslı Uluğ, Duru Ersoy, Mustafa Eymen Akbaş, Yağmur Çetin, Ayşe Nisa Göker ve İrem Cebe’ye bisiklet ile 200 ve 300 liralık kırtasiye çekinden oluşan ödülleri Başkan Çetin Akın tarafından takdim edildi.
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.