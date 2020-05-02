Bisikletlerini eve teslim etti

Yarışmayı en çok oy alarak kazanan öğrenciler; Aslı Uluğ, Duru Ersoy, Mustafa Eymen Akbaş, Yağmur Çetin, Ayşe Nisa Göker ve İrem Cebe’ye bisiklet ile 200 ve 300 liralık kırtasiye çekinden oluşan ödülleri Başkan Çetin Akın tarafından takdim edildi.