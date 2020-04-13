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    13.04.2020 - 00:04 |

    Bisikletliler iyilik taşıyor

    Bisikletliler iyilik taşıyor

    İZMİR’de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için bisiklet tutkunları bir araya geldi, ‘BİSİ Destek’ hizmetini oluşturdu.

    Tamirden alışverişe

    Tamirden, faturaya kadar çok sayıda konuda yaşlılara yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayan ekipten Mustafa Karakuş, “Biz günlük hayatta ulaşımımızı bisikletle sağlıyoruz. Sosyal medya üzerinden koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını bisikletle karşılayabileceğimizi duyurduk. İnsanların da ihtiyacı olduğunu gördük. 50 kişilik gönüllü ekibimiz var. Bir koordinasyon kurduk ve valilikten izin aldık. Alışverişlerini yapıyoruz, faturalarını yatırıyoruz, tamir edilmesi gereken bir eşyası varsa tamir edilmesini sağlıyoruz. Bisikletli ekibimiz tüm hijyen kurallarına uyarak yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor” dedi. l EDA EBRU NANECİ DHA

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