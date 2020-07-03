Bisikletlilere özel istasyon

Bisikletli Ulaşım Derneği (BİSUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Caner Çetinkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Bi-dost tamir istasyonunu ziyaret etti. Çetinkaya, “Bisikletlilere hangi olanaklar sunabileceğimiz üzerine çeşitli araştırmalar yaptık. İlk işletme olarak Denizkent Balık Restoran’ı belirledik. 2018 yılında 900 bin kişi bu yolları kullanırken 2019 yılında bu sayı 2 milyona yaklaştı. Ayrıca bulunduğumuz nokta Avrupa bisiklet yolu üzerinde. Yabancı turistlerinde de buradan yararlanmasını istiyoruz” dedi. Bi-dost bisiklet tamir istasyonunda hazır alyan seti, anahtar takımı, tornavida seti ve şişirme pompası bulunuyor.