Biz de varız!

Torbalı’da Türkçe öğretmeni görme engelli Aykut Aktürk (36), hızlı araba kullanan sürücülerin dikkatsizliği yüzünden cadde ve sokakların görme engelliler için ölümcül risk barındırdığını ifade etti. Dışarıda yürümekten korktuğunu söyleyen Aktürk, evinin yakınındaki Metropolis Bulvarı’ndan geçişi sırasında hızlı geçen araçların kendisine çarpacağı hissi nedeniyle tedirginlik yaşadığını kaydetti. Bunun için araç trafiğinin yoğun olduğu caddelere kasis yapılmasını tavsiye eden Aktürk, “Tek başıma yaşıyorum. Geçen yaz, bana yol veren sürücü, aracını durdurunca arkasından gelen minibüs çarptı. O günden sonra karşıya geçerken korkuyorum. Sürücüler bazen korna çalıyor. Kimi sürücüler durduğu zaman korna çalıyor ‘geçebilirsin’ diyor. Kimisi ‘hızlı geliyorum bekle’ diye korna çalıyor. Ben de karşıya geçmek istersem yolun karşısındaki esnaftan yardım istiyorum. Elimdeki bastonu kaldırdığım zaman arabaların durması gerekiyor ama 60-70 kilometre hızla gelen bir aracı benim fark edip de durdurmam hiç de kolay değil” dedi. Aktürk, kentteki görme engellilerin takip etmesi için döşenen kılavuz çizgilerinin de yenilenmesi gerektiğini ifade etti.