15.08.2020 - 00:05 |
‘Biz diyebilenin çatısıyız’
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, partisinin 19. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Sürekli, AK Parti’nin bir millet hareketinden doğduğunu vurguladı,
‘Taviz vermeden devam’
“19 yıl boyunca, milletle beraber büyük reformlara imza attık. Milli iradeyi, millete hizmeti her şeyin üstünde gördük. AK Parti, kişisel ikballerin değil, biz diyebilenlerin çatısıdır. O biz ki, millettir, vatandır. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın ördüğü tuğlalar, milletimizin de omuz vermesiyle 19 yılda büyük ve güçlü bir kaleye dönüşmüştür. Hamdolsun ki, böyle bir davanın parçasıyız ve milletimize hizmet etme heyecanımız dün gibi” diye konuştu. Sürekli, daha nice yıllar, ilkelerinden taviz vermeden yürümeye devam etmek istediklerini söyledi.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.