‘Biz diyebilenin çatısıyız’

Sürekli, AK Parti’nin bir millet hareketinden doğduğunu vurguladı,

‘Taviz vermeden devam’

“19 yıl boyunca, milletle beraber büyük reformlara imza attık. Milli iradeyi, millete hizmeti her şeyin üstünde gördük. AK Parti, kişisel ikballerin değil, biz diyebilenlerin çatısıdır. O biz ki, millettir, vatandır. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın ördüğü tuğlalar, milletimizin de omuz vermesiyle 19 yılda büyük ve güçlü bir kaleye dönüşmüştür. Hamdolsun ki, böyle bir davanın parçasıyız ve milletimize hizmet etme heyecanımız dün gibi” diye konuştu. Sürekli, daha nice yıllar, ilkelerinden taviz vermeden yürümeye devam etmek istediklerini söyledi.