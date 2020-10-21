‘Biz, gücümüzü biliyoruz’

Golsüz sona eren mücadelenin ardından Teknik Direktör Cenk Laleci değerlendirmelerde bulundu. Takımın sahadaki duruşundan memnun kaldığını ifade eden Laleci, “Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ancak deplasmanlarda alınan puanı da önemsiyoruz. İnançla çıktığımız bu yolun sonunda, tüm engellere rağmen ışık görüyoruz. İçimizdeki gücü biliyoruz. Biz vazgeçmeyeceğiz. Bu uzun yolda inancımızı, heyecanımızı ve üzüntümüzü paylaşan herkese teşekkür ediyoruz” dedi. Menemenspor, yarın Bursaspor’la evinde oynayacak.