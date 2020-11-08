"Sokrates’in ‘Kendini tanı’ talkınına uymanın ilk adımı aynaya bakmaktır. Ama aynadan yararlanmanın ilk koşulu da görüntüdeki çirkinlikleri aynanın kötülüğüyle açıklamaya çalışmamaktır.” Bu sözleri, karanlık güçler tarafından arabasına bomba konularak öldürülen bilim insanı, yazar, siyasetçi, dünya güzeli Ahmet Taner Kışlalı’nın yıllar önce Cumhuriyet’te yayımlanan bir köşe yazısından alıntıladım.

Eğer bu güzel yurdu seviyorsak ona özen gösterip koruma bilinci geliştirebilmek için; kendimizi, birbirimizi tanımamız, anlamamız, kaçınılmaz görünüyor. Empati; kendini karşısındakinin yerine koyarak anlama eylemi. Yani duygudaşlık. Bu düzeye ulaşmış insanların yaşadığı ülkeler gelişiyor, büyüyor, güzelleşiyor.





Bir ülkeyi, “Ağzından çiğ söz, elinden çürük iş çıkmayan, sözü özüne uyanların varlığı gönendiriyor.”

Güzel, sevgili İzmirim -mavi Egem- salgın günlerinin ardına bir de deprem yıkımını eklemledik geçen günlerde. Afetin yıkımı değil, onu aşarız. Yerine koyamayacağımız güzel insanlarımızı yitirmek yaktı, dağladı yüreklerimizi.

Biz İzmirliyiz... Ne denli yersiz söylemlerin hedefi olsak da; sevgiyi öfkeden, uzlaşıyı kavgadan üstün tutmasını biliriz... Atalarımız, bize köklü dostluklar kurmayı, darda ve zorda olanların yardımına koşmayı öğütledi. Ağırbaşlı, özgüvenli, toprağa sağlam basan insanlarız biz. Biraz da bu yanımızla yadırganır, anlaşılmaz oluruz.

Biçemi yeni sağılmış süt gibi ılık, oğul balı gibi tatlı, belli varsıl bilgeleri barındırır bu toprak kendinde. Bu güzel insanların beyinlerinin ve yüreklerinin duyargaları olumlu bilime, çağdaş uygarlığa dönüktür.

Birbirimize ışık olalım

“Her ateş söner, kin ateşi sönmez. Kin ağacı hep öldürücü meyveler verir” der, MÖ 1. yüzyılda yaşamış Hint bilgini Beydeba. Bizim doğrultumuz kin tutmak değil sevmek, kucaklamak, kucaklaşmak. Bir insanın en büyük sorunu, hastalık ve yoksulluktan sonra yalnızlığıdır. Biz, çoğalmaktan yanayız. Tarihin bilinmesi, geleceği düşünmek için zorunludur. İnsan, geçmişini ne kadar iyi tanırsa onun o ölçüde daha az kölesi olur.

Bu şehrin Kadifekale’sinden Konak Saat Kulesi’ne inen; varoşlarında yokuşlarındaki cumbalı evlerinde; birlikte yaprak sarmaları, ıspanaklı, kıymalı kolbörekleri, kalburabastılar hep beraber üretildi, hep beraber paylaşıldı. Taş dibeklerde, odun ateşinde kavrulmuş mis kokulu kahve çekirdekleri dövüldü. Mağazalarda, gezmelerde köpürtülmüş kahveler, birlikte höpürdetildi. Fincanlar ters çevrildi, telvesi tabağına düştü, falına bakıldı genç kızlarımızın. Şarkılar, türküler söylendi birlikte. Harmandalı oynadık açık kollarımızla, dünyayı kucaklar gibi.

Gerçek dostlar yıldızlar gibidir; karanlık çökünce hayatımızda ilk onlar parlarlar ve size ışık olurlar.

Elbette çıkacağız bu karanlıktan aydınlığa. Işık olacak birimiz ötekine.

Biz İzmirliyiz.

Zaman ufkun bir yıl ise pirinç, 10 yıl ise ağaç, 100 yıl ise insan yetiştir.

Çin atasözü

Özgür insan

Dünyada iki tür insan vardır: yaşayanlar ve yaşayanları seyredip eleştirenler. Seyretmek ölümü, katılmak ise yaşamı simgeler. Yaşamak, kendisi olabilmeyi ve yaşama etkin bir biçimde katılabilmeyi tanımlar. Bu, insanın kendi sorumluluğunu, bir başka deyişle yaşamına anlam katma sorumluluğunu içerir. Sorumluluğunu üstlenen kişi özgürdür. Özgür insan daha az korkar. Onun için sevebilir.

Engin Geçtan

İzmir

Bir kumruyla yine elinden su içtik

Ey şehir, yaşadığımı fısıldayan sevgilimsin

Hisar’ın müezzini salah okudu, içli, hazin bir ikindi

Ah görmeden gitmiş gün batımı ebrulisini

Yine adını bilmediğim bir hemşerim bu şehirde ölümü bile sevebilirsin

Yaşasın martı teyzeler, yakalayacağız son vapuru

Düştü kunduramızın teki, olsun

Yeter ki denk düşsün Cumhuriyet Meydanı’nda alçaklığının tam suratına bir haraminin

Bir çift mimoza sevişiyor gömlek cebimizde

Hangi aşk yakışabilirdi ki ahir ömrümüze

Ey şehir beni çok yordun, daha da yorabilirsin

Derya kıyısında iki kova yağmurla boğuluyor

Şaka gibi, tam kızacaksın gülüveriyor

İyi ki boğuluyor, sırılsıklam öpüşüyoruz

Bak diyorum anlaşalım, bana İzmir gibi sarılmalısın

Çünkü ben seninle, İzmirmişsin gibi sevişirim

Kabul etmezsen yoktur beis, iki kovada ben boğulurum

Bu şehirde yitirdiğin aşklara bile gülebilirsin

Bu işin ve ekmeğin, bu aşkların, bu da çocukların diyecek

Bir mendil gözyaşı gibi duracak Basmane Garı’nda

Burnunda tütecek az önce kalktığın patiska bir ev

Yoktur keder, haydi uyan ve demle çayımızı

Hiçbir yerden dönmedim, hiçbir yere gitmeyeceksin

Yine elinden su içtik

Kumru, ben

Ve sonsuz ikindilerde

Başı sonu belli olmayan şiirler

Ey şehir, ey sevgilim

Yarına niyetimsin

Dün için, teşekkürler...

Haluk Işık