BİST110.9400.00EURO7.70-0.06USD6.83-0.11ALTIN380.05-0.07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 'Biz kazanınca rahatlıyoruz'
    ABONE OL
    18.06.2020 - 00:00 |

    'Biz kazanınca rahatlıyoruz'

    Altınordu’da Başkan Seyit Mehmet Özkan, kalan 6 haftada 3 galibiyet alarak kümede kalmayı garantilemek istediklerini söyledi. Bu sezon A Takım’da birçok genç oyuncuya şans verdiklerini belirtti, “Yaşadığımız puan kayıplarının çoğu tecrübesizliğimizden kaynaklandı” dedi

    'Biz kazanınca rahatlıyoruz'

    Sosyal medya üzerinden yapılan bir canlı yayında konuşan Başkan Özkan, Boluspor’la pazar günü deplasmanda oynayacakları karşılaşmanın önemine değinerek, “Boluspor’un 6 puan önündeyiz. Boluspor yenerse aramızda 3 puan kalıyor. Boluspor için çok önemli bir maç. Biz yenersek rahatlıyoruz. Ligin bitmesine 6 maç kaldı, ortada 18 puan var. Bütün maçlar çok önemli ve üç ihtimalli. Son 6 karşılaşmada 3 galibiyet alarak rahatlamayı düşünüyoruz” dedi.

    ‘Eski form beklenemez’

    Yaklaşık 3 ay sonra başlayacak ligde futbolcuların zorlanacağını dile getiren Başkan Seyit Mehmet Özkan, “Futbolcuların aynı kondisyonda olmalarını kimse beklemesin. Gerçekten zor. Süper Lig maçlarını izlediğimizde görüyoruz. Kimse bıraktığı yerden başlamadı. Ligde kim hak ediyorsa, kim iyi oynuyorsa inşallah o kazansın. Bütün takımlara, futbolun tüm bileşenlerine kazasız belasız sorunsuz maçlar diliyorum” diye konuştu. Başkan Özkan, bu sezon A Takım’da birçok genç oyuncuya şans verdiklerini ve tecrübesizlik nedeniyle ligde puan kayıpları yaşadıklarını ifade etti.

    BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Volkan Bozkır seçildiBirleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda son dakika! Komandolar Haftanin bölgesine inmeye devam ediyor

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda son dakika! Komandolar Haftanin bölgesine inmeye devam ediyor

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

    Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

    Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

    Maske takmak Hangi illerde zorunlu hale geldi? İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir maske takmak zorunlu mu?

    Maske takmak Hangi illerde zorunlu hale geldi? İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir maske takmak zorunlu mu?

    Sıradaki Haber