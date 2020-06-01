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    01.06.2020 - 00:00 |

    ‘Biz mücadeleye hazırız’

    Ekol Göz Menemenspor’da futbolcular, teknik ekip ve personele 4. kez yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıkması camiayı morallendirirken, Teknik Direktör Cenk Laleci sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

    ‘Biz mücadeleye hazırız’

    Tedbirli bir şekilde idmanların sürdüğü bilgisini veren Laleci, “Kalan 6 maçımızda en iyi mücadelemizi vereceğiz. Matematiksel olarak Play Off şansımız bulunuyor, hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Ligi kazasız bitirip yeni sezona daha güçlü hazırlanacağız. Çok şükür herkesin sağlığı yerinde. Bu, en büyük mutluluğumuz. Futbolu da çok özledik. Umarım hem ülkemiz hem de dünyamız, bir daha salgın belasıyla karşı karşıya kalmaz” ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız
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