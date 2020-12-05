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    HaberlerEge Haberleri ‘Biz önlem alıyoruz sizler de lütfen uyun’
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    05.12.2020 - 07:00 |

    ‘Biz önlem alıyoruz sizler de lütfen uyun’

    Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, genişletilen koronavirüs tedbirleri kapsamında merkez pazaryerinde alınan önlemleri denetledi.

    ‘Biz önlem alıyoruz sizler de lütfen uyun’

    Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, genişletilen koronavirüs tedbirleri kapsamında merkez pazaryerinde alınan önlemleri denetledi. “Salgın konusunda kritik bir dönemden geçiyoruz” diyen Oktay, “Pazaryerlerinde dezenfekte çalışmalarını yürütüyoruz. Giriş ve çıkış noktaları oluşturup kalabalığı da kontrol altına alıyoruz. Hemşehrilerimizin duyarlı olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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