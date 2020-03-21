Biz önlemlerimizi aldık

1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesiyle ilgili, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile federasyon başkanlarının yaptığı toplantıda alınan liglerin ertelenmesi kararını olumlu bulduğunu belirtti. Başkan Aktaş, müsabakaların erteleme kararıyla ilgili, “Sağlık için hayırlı bir karar diye düşünüyoruz. Sağlık her şeyden önce geliyor. Tedirginlik vardı.

Endişe vardı. En azından bu bir süre ertelendi. Çünkü bu salgın nedeniyle Avrupa’da da birçok lig ertelendi. Tabi sürecin ne kadar süreceği yönünde net bir bilgi gelmediği için şuan için program yapma şansı olmayacak hocalarımızın. Herhalde kısa süreli bilgilendirmelerle bu süreci takip edeceğiz. Şuan için yapacak başka hiçbir şey yok” dedi.

Futbol, taraftarla güzel

Sağlığın her şeyden önce geldiğini belirten Cihan Aktaş, “Muhakkak ki oyuncularda da bir tedirginlik vardı. Bizim oyuncularımızda aşırı derecede öyle bir sorun yoktu. Çünkü biz bütün tedbirleri aldık. Ama sonuçta oynayacağınız rakibiniz var. Bunun için gidilecek, gelinecek, seyahat var, yolculuk her şey bunda etken. Bunların hepsini düşündüğümüzde tabii ki bu tedirginlikle ve seyircisiz oynanan maçların hiç kimseye bir faydası olmayacaktır. Ama bundan sonraki planlama çok önemli. Buna göre liglerin ne olacağı Allah korusun vaka sayısı artarsa bu sefer süre uzadıktan sonra bir anlamı da çok kalmayacak.

Çünkü futbolcular en azından şu gün bile dense alışma süreçleri var, tekrar kasların veya performanslarının durumu var. O bile bir hafta 10 günlük bir süreçtir. Tüm Avrupa ile entegrasyon açısından tüm sporcuların tedirginliği açısından, dengeler, sıkıntılar olacaktır ama sağlık en başta gelir diye düşünüyorum” diye konuştu.

‘Sporcu aileleri de önemli’

En önemli konunun futbolcuların yeniden toplandıktan sonra aileleri ile temas etmemeleri olduğunu dile getiren Aktaş, “Genç ve sporcu kişileri virüsün pek etkilemediği hatta ayakta geçirip anlamama ihtimali göz önünde bulundurulduğunda burada asıl korunması gereken futbolcu aileleridir. Bu nedenle biz takımı dağıtırken tekrar toplandıktan sonra ailelerinin yanına göndermeyeceğimizi söyledik. Ailelerini düzgün ve güvenli bir yere yerleştirip gelmelerini zorunlu kıldık.