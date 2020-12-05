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    HaberlerEge Haberleri ‘Biz sistem takımıyız’
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    05.12.2020 - 07:00 |

    ‘Biz sistem takımıyız’

    Altınordu’da kırmızı kart cezalısı Ahmet İlhan Özek, yarın en yakın rakipleri Ankara Keçiörengücü ile oynayacakları maçta forma giyemeyeceği için çok üzgün olduğunu söyledi.

    ‘Biz sistem takımıyız’

    Altınordu’da kırmızı kart cezalısı Ahmet İlhan Özek, yarın en yakın rakipleri Ankara Keçiörengücü ile oynayacakları maçta forma giyemeyeceği için çok üzgün olduğunu söyledi. Tecrübeli sağ kanat, “İnanılmaz üzüntülüyüm. Ben olmasam bile takım arkadaşlarım ellerinden geleni yapacaklardır. Geçen haftaki Eskişehirspor deplasmanına 9 eksikle gitmemize rağmen çok önemli, kaliteli, karakterli kardeşlerimle birlikte o maçı da kazanmayı bildik. Biz sistem takımıyız. Kişi önemli değil, sistem önemli. Ben olmasam da maçtan galip geleceğimizi düşünüyorum” dedi.

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