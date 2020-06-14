14.06.2020 - 00:03 |
‘Biz siyaset değil hizmet üretiyoruz’
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, muhtarlarla bir araya geldi. Öndeş, muhtarların taleplerini dinledi, yapılması gereken çalışmalarla ilgili birim müdürlerine notlar aldırdı.
Başkan Öndeş, “Siyaset değil hizmet üretiyoruz” dedi. Öndeş, normalleşme süreciyle birlikte kırsal kalkınma anlamında hayata geçirilen GERKOOP ve İNYA çalışmalarına hız kazandırdıklarını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz