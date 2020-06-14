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    HaberlerEge Haberleri ‘Biz siyaset değil hizmet üretiyoruz’
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    14.06.2020 - 00:03 |

    ‘Biz siyaset değil hizmet üretiyoruz’

    Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, muhtarlarla bir araya geldi. Öndeş, muhtarların taleplerini dinledi, yapılması gereken çalışmalarla ilgili birim müdürlerine notlar aldırdı.

    ‘Biz siyaset değil hizmet üretiyoruz’

    Başkan Öndeş, “Siyaset değil hizmet üretiyoruz” dedi. Öndeş, normalleşme süreciyle birlikte kırsal kalkınma anlamında hayata geçirilen GERKOOP ve İNYA çalışmalarına hız kazandırdıklarını söyledi.

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