BİST96.4710,66EURO7,350,80USD6,700,42ALTIN363,390,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Biz Varız’a CHP’den destek
    ABONE OL
    12.04.2020 - 00:01 |

    ‘Biz Varız’a CHP’den destek

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ‘Biz Varız’ kampanyasına CHP İzmir milletvekilleri ve CHP İzmir İl Örgütü bin gıda paketiyle katıldı.

    ‘Biz Varız’a CHP’den destek

    İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kültürpark 3 nolu holde kurulan lojistik merkezinde gıdaların paketlenmesine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, milletvekilleri Atilla Sertel, Murat Bakan, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve CHP İzmir İl Gençlik Kolları üyeleri de yardım etti. CHP İl Başkanı Deniz Yücel, “CHP’li belediyeler sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini tüm Türkiye’ye gösteriyor. Gelecek günlerde dayanışmayı daha da artıracağız. Yurttaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları azaltmak için canla başla çalışıyoruz” dedi.

    Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
    daha fazla video için
    İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Guinnes Dünya Rekorlarına göre 2.7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 60 ton ağırlığında olan, bilinen en büyük gök taşı nerede bulunmuştur?

    Guinnes Dünya Rekorlarına göre 2.7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 60 ton ağırlığında olan, bilinen en büyük gök taşı nerede bulunmuştur?

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Can kaybında İtalya'yı geçti! Corona virüs...

    Can kaybında İtalya'yı geçti! Corona virüs...

    The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir?

    The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir?

    Sıradaki Haber