12.04.2020 - 00:01 |
‘Biz Varız’a CHP’den destek
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ‘Biz Varız’ kampanyasına CHP İzmir milletvekilleri ve CHP İzmir İl Örgütü bin gıda paketiyle katıldı.
İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kültürpark 3 nolu holde kurulan lojistik merkezinde gıdaların paketlenmesine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, milletvekilleri Atilla Sertel, Murat Bakan, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve CHP İzmir İl Gençlik Kolları üyeleri de yardım etti. CHP İl Başkanı Deniz Yücel, “CHP’li belediyeler sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini tüm Türkiye’ye gösteriyor. Gelecek günlerde dayanışmayı daha da artıracağız. Yurttaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları azaltmak için canla başla çalışıyoruz” dedi.
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İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.