‘Biz Varız’a CHP’den destek

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kültürpark 3 nolu holde kurulan lojistik merkezinde gıdaların paketlenmesine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, milletvekilleri Atilla Sertel, Murat Bakan, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve CHP İzmir İl Gençlik Kolları üyeleri de yardım etti. CHP İl Başkanı Deniz Yücel, “CHP’li belediyeler sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini tüm Türkiye’ye gösteriyor. Gelecek günlerde dayanışmayı daha da artıracağız. Yurttaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları azaltmak için canla başla çalışıyoruz” dedi.