BİST89.2865,98EURO6,94-1,42USD6,42-2,18ALTIN335,312,32
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Bizde sorun yok’
    ABONE OL
    25.03.2020 - 00:00 |

    ‘Bizde sorun yok’

    ‘Bizde sorun yok’

    Süper Lig’de sezona koronavirüs salgını yüzünden verilen arada gelişmeleri bekleyen Yukatel Denizlispor’da Başkan Ali Çetin, takımda herhangi bir sağlık sorununa rastlamadıklarını söyledi. Tüm müsabakaların ertelenmesinin ardından perşembe günü Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yeniden çalışmalara başlayacakları bilgisini veren Çetin, “Sağlık her şeyden önce gelir, lig daha sonra da oynanabilir” diye konuştu. Vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapan Ali Çetin, “Şu an takım olarak hiçbir sorunumuz bulunmuyor. Yarın takımımız çalışmalarına başlayacak. Teknik heyetimizin oluşturacağı antrenman programı dahilinde hazırlıklarımız sürecek. Bizim asıl istediğimiz bütün takımlar gibi ligin oynanması. Ancak şu an herkes tedbirli olacak. Biz de her türlü kural ve tavsiyeye uyacağız” açıklamasını yaptı.

    Bağcılar'da kafasına kolonya dökülen yaşlı adamın oğlu konuştuBağcılar'da yüzüne zorla maske takılan ve kafasına kolonya dökülen yaşlı vatandaşın oğlu konuştu. Ahmet Öztürk, görüntülerin sosyal medyada yayılmasını durdurmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.
    daha fazla video için
    İbrahim Tatlıses: Balkonda çıkıp oturunİzmir'de yaşayan şarkıcı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından 'Evde Kal' çağrısında bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Baraj 3. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Baraj dizisi 13. son bölüm kesintisiz tek parça izleme linki yayınlandı mı?

    Baraj 3. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Baraj dizisi 13. son bölüm kesintisiz tek parça izleme linki yayınlandı mı?

    Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

    Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

    İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

    İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

    Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

    Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

    Sıradaki Haber