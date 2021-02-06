BİST1.527-0.50EURO8.51-0.44USD7.05-1.09ALTIN411.44-0.05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Bize ilham verecek’
    ABONE OL
    06.02.2021 - 07:00 |

    ‘Bize ilham verecek’

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin TÜSİAD işbirliğiyle kurduğu ‘Girişimcilik Merkezi İzmir’ kapılarını açtı.

    ‘Bize ilham verecek’

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin TÜSİAD işbirliğiyle kurduğu ‘Girişimcilik Merkezi İzmir’ kapılarını açtı. Gençlere yönelik girişimcilik eğitimlerinin yanı sıra çeşitli desteklerin de verileceği merkezin açılışında konuşan Başkan Tunç Soyer, “Burası, dünyayı daha iyi bir yönde değiştirmek için fikirleri olan gençlerimiz için açılmış bir meydandır” dedi. Merkezdeki programlara projelerin 3 aşamalı değerlendirmeden geçirilerek kabul edileceğini belirten Soyer, “Tarihi Havagazı Gençlik Yerleşkesi ve Girişimcilik Merkezi’nin burada halihazırda bulunan bu olağanüstü değerli enerjiden beslenmesine büyük önem veriyorum. Tüm bu gelişmeler planlaması devam eden Alsancak Garı Meydan projemizle birleştiğinde, İzmir’in en ilham verici mahallerinden biri ortaya çıkacak” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Atmaca’ tam isabetle vurdu

    ‘Atmaca’ tam isabetle vurdu

    Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

    Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

    Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

    Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

    İki kişinin ölümüne 24 bin TL para cezası

    İki kişinin ölümüne 24 bin TL para cezası

    Sıradaki Haber