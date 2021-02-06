‘Bize ilham verecek’

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin TÜSİAD işbirliğiyle kurduğu ‘Girişimcilik Merkezi İzmir’ kapılarını açtı. Gençlere yönelik girişimcilik eğitimlerinin yanı sıra çeşitli desteklerin de verileceği merkezin açılışında konuşan Başkan Tunç Soyer, “Burası, dünyayı daha iyi bir yönde değiştirmek için fikirleri olan gençlerimiz için açılmış bir meydandır” dedi. Merkezdeki programlara projelerin 3 aşamalı değerlendirmeden geçirilerek kabul edileceğini belirten Soyer, “Tarihi Havagazı Gençlik Yerleşkesi ve Girişimcilik Merkezi’nin burada halihazırda bulunan bu olağanüstü değerli enerjiden beslenmesine büyük önem veriyorum. Tüm bu gelişmeler planlaması devam eden Alsancak Garı Meydan projemizle birleştiğinde, İzmir’in en ilham verici mahallerinden biri ortaya çıkacak” diye konuştu.