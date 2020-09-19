‘Bizim egomuz yok’

Dursunbey’de, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’la birlikte inceledi, yeni yatırım ve projelerin müjdesini verdi, “İlçe ayırmaksızın belediyelerinin vaat ettikleriyle Büyükşehir’in yapabileceklerini örtüştürmek için yola çıktık. Bunu herkes böyle bilsin; Büyükşehir’in egosu yok” dedi.

Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi, inşaatı süren TOKİ Konutları ve belediyeye ait taş kırma tesisini ziyaret eden Başkan Yılmaz, Büyükşehir’in yapımını büyük ölçüde tamamladığı katı atık aktarma istasyonundaki çalışmaları da inceledi, “Şehrimizde çöpü sorun olmaktan çıkaracak adımları atıyoruz. Kısa bir süre sonra Dursunbey’in atıklarını bu tesiste toplayacak ve ayrıştırmak üzere Balıkesir Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’ne nakledeceğiz. İlçedeki mevcut düzensiz depolama sahasının da rehabilitasyonunu yaparak yeşil alan olarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Kalite belgesi

Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19’a karşın çalışma kalitesinden ödün vermedi ve ‘ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ belgesini yeniden almaya hak kazandı.

Büyükşehir’e ödül

Büyükşehir, ‘Sağlık Akan Petekler’ projesiyle, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen ‘Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda Sağlıklı Çevre Kategorisi’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.