‘Bizim gündemimiz futbol’

Karşıyaka’da gözler TFF’nin sezonun geri kalan bölümü için vereceği karara çevrildi. Başkan Turgay Büyükkarcı “Ne olursa olsun şampiyonluk mücadelesi vereceğiz” dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup İzmir temsilcisi Karşıyaka’da gözler, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen liglerin geri kalanı için Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) çıkacak olan kararda. Salgın sebebiyle liglere verilen araya Play Off hattında giren Kaf Kaf’ta Başkan Turgay Büyükkarcı ise TFF’nin kararı ne olursa olsun şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan canlı yayında konuşan Başkan Büyükkarcı, ağustos ayında yapılacak genel kurulda göreve devam etmeyi düşündüklerini ancak gündemlerinin ilk sırasında futbol takımının olduğunu vurguladı.

‘Güveni geri kazandık’

Şu andaki tek gündemlerinin futbol takımı olduğunu belirten Turgay Büyükkarcı, “Karşıyaka’nın geleceğini dizayn etmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Gündemimizde seçim yok. Önceliğimiz amiral gemimiz olan futbolun oynayacağı Play Off müsabakaları. Futbolda büyük emekler verildi. Federasyon’un kararı ne olursa olsun şampiyon olmak için mücadelemizi edeceğiz. Umarım üst lige çıkar ve layık olduğumuz yere emin adımlarla ilerleriz” dedi. Görevde oldukları 2.5 yıllık süreçte kulübün kaybettiği güveni kazandıklarını ifade eden Başkan Turgay Büyükkarcı, “Herkesin güvendiği ve destek olmak için çabaladığı bir yönetim olduk. Bu güveni kazanmak sportif başarılar kadar önemli” dedi.

PINAR KSK ONURALP KRİZİNİ ÇÖZDÜ

ING Basketbol Süper Ligi’nde kadroyu büyük oranda koruma hedefiyle iç transfer görüşmelerini sürdüren Pınar Karşıyaka, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle kulübe Basketbol Federasyonu kanalıyla ihtar çeken kısa forvet Onuralp Bitim’e ödeme yaptı. Yeşil kırmızılılar, krizi tatlıya bağladı.