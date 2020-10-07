Bizimizmir’e sanayici damat

Bir yıl önce arkadaş ortamında tanışan ve birbirlerine âşık olan çiftin nikâhını, Çiçekliköy’deki Rustik Garden’da Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ kıydı. Nikâh şahitliğini Ceren Doğan, İrfan Yelis, Asım Güven ve Ercan Korkut yaptı. Çiftin anne babası, Bizimizmir Magazin İmtiyaz Sahibi, gazeteci Mehmet Kurt ve eşi Emel Kurt ile Kaan Otomat sahiplerinden Yakup Çalık ve Güssün Çalık, konuklarla yakından ilgilendi. Aslı Çakıl’ın makyajı, Kenan Alıcı’nın saç tasarımını üstlendiği düğünde, gelinlik Jeyan Gedik, damatlık da Damat Tween imzası taşıyordu.