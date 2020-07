Bizler inandık sizler de inanın

TFF 1. Lig’in 33. haftası harika ve bir o kadar da kritik maçlara sahne oldu. İzlediğimiz her mücadelenin tansiyonu yüksekti. Akhisarspor da Boluspor karşısında zorlu bir karşılaşmaya çıktı. Mücadelede ilk atakları ev sahibi Boluspor gerçekleştirse de karşılaşmanın 5. dakikasında Erhan Çelenk’in duran toptan yaptığı ortada defansın başarılı ismi Edin Cocalic iyi yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşuyla Akhisarspor’u öne geçirdi. Yeşil siyahlılar için erken gelen gol, maçı daha çabuk çözmek anlamına geliyordu ve bu da çok değerliydi. Akhisarspor’un golünün ardından önce konuk Akhisar, daha sonra da Boluspor gole yaklaşan pozisyonlar üretti. Zaman zaman da Akhisar kalecisi Lukac, Boluspor’a geçiş izni vermedi. İkinci yarının başlama düdüğüyle birlikte kıran kırana mücadele kaldığı yerden devam etti. Orta alanların hızlı geçildiği, ilk düdük ve son düdük arasına futbol adına çok şeyin sığdığı mücadelede Akhisarspor, özellikle ikinci yarıda 1. ve 3. alandaki başarılarıyla Bolu deplasmanından 3 puanla döndü. Yeşil siyahlılar; tarihiyle, Türkiye Kupası’ndaki zaferleriyle, Avrupa macerasıyla Süper Lig’de olması gereken bir ekip. Aldığı bu 3 puanla Play Off yarışı içerisinde olmayı garantiledi, direkt Süper Lig’e çıkmak adına ikinci sıra umudunu da son 90 dakikaya taşıdı. Gerek ikinci olarak gerekse de Play Off’lardan kupanın kulplarına uzanacaklarını düşünüyorum. Play Off serüvenini onlar adına şimdiden iple çekmeye başladık bile. Yapmaları gereken tek şey, zafere inanmaları. Bir şehir bu hayal ile yatıp kalkıyor.