18.04.2020 - 00:04 |
‘Bizler tarladayız siz evde kalın’
MUĞLA’nın Datça ilçesinde, mevsimin ilk patates hasadı yapıldı. Hasada katılıp ürün toplayan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, “Evde kal Türkiye, biz sizin için üretiyoruz. Sizin için tarladayız” dedi.
Mevsimin ilk ürünü olan 20 ton patates, kamyonlarla Denizli’ye gönderildi. Datça’da 7 yıldır patates üreticiliği yapan 43 yaşındaki Mehmet Eren, “Datça’ya yedi yıl önce ilk kez geldiğimde, bu mevsimde üretim yapılmadığını görünce araştırma yaptım. Patates buranın iklimi için çok uygun, aralık ayında patates ekimi yapılıyor. Nisan ayında ise ürünü topluyoruz. İlçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bu yıl, koronavirüs tehdidine rağmen üretime devam ediyoruz. Patates çok kaliteli, tonajı da iyi. İnsanımızı ürünsüz bırakmayacağız” diye konuştu.
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