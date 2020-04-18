‘Bizler tarladayız siz evde kalın’

Mevsimin ilk ürünü olan 20 ton patates, kamyonlarla Denizli’ye gönderildi. Datça’da 7 yıldır patates üreticiliği yapan 43 yaşındaki Mehmet Eren, “Datça’ya yedi yıl önce ilk kez geldiğimde, bu mevsimde üretim yapılmadığını görünce araştırma yaptım. Patates buranın iklimi için çok uygun, aralık ayında patates ekimi yapılıyor. Nisan ayında ise ürünü topluyoruz. İlçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bu yıl, koronavirüs tehdidine rağmen üretime devam ediyoruz. Patates çok kaliteli, tonajı da iyi. İnsanımızı ürünsüz bırakmayacağız” diye konuştu.