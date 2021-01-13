Böcek yemeye hazırlanın

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin eski başkanlarından Ferdan Çiftçi, küresel ısınmanın daha da artacağını, artan sıcaklıkların etkisiyle yeni böcek türlerinin ortaya çıkacağını ve bazılarının yenilebileceğini belirtti. Ocak ayı olmasına rağmen güneşli bir hava olduğunu dile getiren Çiftçi, “Hepimiz bu havadan dolayı çok mutluyuz. Ancak, doğa için doğru bir hava değil. Sıcaklıkların düşmüş olması ve şu an doğanın dinleniyor olması gerekiyordu. Bu durum, böcek türlerinin bazı yerlerde azalmasını bazı yerlerde ise çoğalmasını sağlayacak. Yeni türlerin artacağı yönünde ve bazı böcek türlerinin yok olacağına dair araştırmalar var. Küresel iklim değişikleri gıda ve yem kaynaklarında da dönüşümlerin yaşanmasını sağlayacak, artan nüfusun ihtiyaçları için yeni proteinler gerecek” dedi.

20-30 yıl kaldı

FAO’nun (Gıda ve Tarım Örgütü) raporunda, böceklerin 20-30 yıl sonra insan gıdası olarak tüketileceğin söylendiğini ifade eden Çiftçi, “En önemli protein kaynağı olan böcekler ön plana çıkacak. Çünkü 2 milyona yakın böcek türü olduğu söyleniyor ve bin 900 tanesinin yenilebilir böcek türü olduğu biliniyor. Bu yenilebilir böcekler; hamam böcekleri, çekirge, un kurdu, ipek böcekleri, cırcır böcekleri gibi türler. Bitkisel üretimdeki proteinlere göre böceklerdeki protein oranı çok yüksek, aminoasitlerce zengin ve doğrudan insan gıdası ya da dönüştürerek hayvan beslenmesinde alternatif besin kaynağı olarak çıkıyor. Örneğin bir çekirgede yüzde 50-75 oranında bir protein bulunuyorken tavuk etinde yüzde 20-23 oranında protein bulunuyor. Bu böcekleri doğrudan veya soslarla hazırlayarak çerez gibi tüketeceğiz. Bu tüketimler önümüzdeki günlerde artacak ve gündelik hayatımızda bir restoranda gittiğimizde çekirge isteyeceğiz ya da başka bir böceği ister hale geleceğiz” diye konuştu.