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    14.09.2020 - 00:00 |

    Bodrum aşığı lüks konuklar

    Bodrum, el değmemiş koylarına demir atan birbirinden lüks mega yatlardaki konuklarını ağırlıyor.

    Bodrum aşığı lüks konuklar

    Dünyaca ünlü sanatçı ve iş insanlarının salgın döneminde Bodrum’u tercih etmesinin sektör adına çok sevindirici olduğunu belirten İMEAK Deniz Ticaret OdasıBodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, “İlçemiz dünyaca ünlü olsa da mega yatların marka değerimizi daha da yukarıya taşıdığını söyleyebiliriz. Dünya basını sık sık bu yatların sahiplerinin haberlerini yapıyor” dedi.

    Yatların yakıt ve kumanya gibi karadan talep ettikleri isteklerini fazlasıyla karşılayabildiklerini ifade eden Dinç, “Dünyada gezen bütün mega yatları Bodrum’un eşsiz koylarını, gastronomisini, tarihini görmeleri için davet ediyoruz” diye konuştu.

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