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    HaberlerEge Haberleri Bodrum-Datça seferlerine devam
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    29.05.2020 - 00:02 |

    Bodrum-Datça seferlerine devam

    Bodrum-Datça seferlerine devam

    Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Mart’ta iptal edilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı. Seferlerde feribota maskesiz binmek yasak. Seferlerde feribota, kapasitenin yüzde 50’si oranında yolcu alınıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, feribotları her seferden sonra dezenfekte ediyor. Feribot; Bodrum’dan Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00’da, Datça’dan da Çarşamba ve Cuma 09.00’da, Cumartesi ve Pazar da 17.00’de hareket edecek.

    Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı yaptı.
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