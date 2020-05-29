Bodrum-Datça seferlerine devam

Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Mart’ta iptal edilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı. Seferlerde feribota maskesiz binmek yasak. Seferlerde feribota, kapasitenin yüzde 50’si oranında yolcu alınıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, feribotları her seferden sonra dezenfekte ediyor. Feribot; Bodrum’dan Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00’da, Datça’dan da Çarşamba ve Cuma 09.00’da, Cumartesi ve Pazar da 17.00’de hareket edecek.