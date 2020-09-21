Bodrum halkı memnun

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan ‘Muğla ile Bodrum ilçesi İçmeler- Torba- Yalı- Kızılağaç- Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü’ vatandaşı memnun etti. 200 milyon lira tutarındaki projeyle, Bodrum’un İçmeler mahallesinde bulunan atık su arıtma tesisinin kapasitesi kademeli olarak toplamda 37 bin metreküpe çıkarılacak. Proje kapsamında ayrıca, derin deniz deşarjı hattı revize edilecek, 3 terfi istasyonunun revizyon çalışmaları yapılacak. Bodrum Yalı, Yalı Sahil Oteller bölgesi ve Kızılağaç mevkii kanalizasyon şebekesi inşa edilerek İçmeler Atık Su Arıtma Tesisi’ne bağlanacak.

Bodrum’da yaşayan 65 yaşındaki Murat Naci Yavuz (65), “Kızım, 1996 yılında ocak ayında, şiddetli yağmurun olduğu bir günde dünyaya geldi. O gün yağmur nedeniyle altyapı çöküp her yer sular altında kalınca eşimin yanına hastaneye gidememiştim. Bu çalışmalar bizleri mutlu etti” diye konuştu. 39 yaşındaki Elif Kışlalı da “Bodrum’da altyapı olsun, bir takım diğer sorunlar olsun hepsi Hükümet’in desteği ile çözülüyor” dedi. 65 yaşındaki Nevzat Amra ise, “Geri kalmış bir Bodrum var. Bodrum’umuz artık altyapısı ile ortalama bir Anadolu ilçesinin önüne geçecek” ifadelerini kullandı.