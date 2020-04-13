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    13.04.2020 - 00:02 |

    Bodrum halkına isteklerini sordu

    Bodrum halkına isteklerini sordu

    30 Büyükşehir ile Zonguldak ilinde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte Bodrum Belediyesi harekete geçti. Kriz masasını toplayan Başkan Ahmet Aras, ihtiyacı olan herkesin yardımına koştu. Çağrı merkezi ve sosyal mesya hesaplarına gelen talepleri takip eden Aras, sahadaki personeli de koordine etti. Daha sonra fırınlarda, nöbetçi eczanelerde ve zabıta noktalarında denetlemelerde bulundu. Sahadaki personele de eşlik eden Aras, evlerinin balkonlarında oturan vatandaşla sohbet etti, bir isteklerinin olup olmadığını sordu.

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