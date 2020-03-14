14.03.2020 - 01:04 |
Bodrum hazır!
Salgın riskini en aza indirmek amacıyla alınan tedbirleri açklayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Konser, söyleşi ve açılış gibi etkinlikler 1 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal edildi.
Hizmet binalarına el dezenfeksiyon cihazları yerleştirildi. Kamusal alanlar ve toplu taşıma araçlarında ilaçlamalar başladı” dedi. Turizm sektörünün olumsuz etkileneceği yönünde tedirginlik yaşayan esnafa da, “Süreç içinde her türlü desteği vereceğiz” dedi.
Milliyet'te Haftanın Özeti (13 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada haftanın öne çıkan gelişmeleri...
Ece Erken o görüntülerden sonra canlı yayında istifa etti!Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da önceki gün Ece Erken'in olay görüntülerinin ardından beklenmedik gelişmeler yaşandı. Ece Erken canlı yayında istifa ettiğini açıkladı. Ardından 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan ve bu konuyla ilgili konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, her şeyin kendi suçu olduğunu söyleyerek, Ece Erken'i savundu. Eşiyle boşanma kararından dönmediğini ve Ece Erken'le yaşadığı gönül ilişkisinin de kimseyi ilgilendirmediğini sözlerine ekledi. İşte canlı yayında yapılan o açıklamalar...