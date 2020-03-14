Bodrum hazır!

Hizmet binalarına el dezenfeksiyon cihazları yerleştirildi. Kamusal alanlar ve toplu taşıma araçlarında ilaçlamalar başladı” dedi. Turizm sektörünün olumsuz etkileneceği yönünde tedirginlik yaşayan esnafa da, “Süreç içinde her türlü desteği vereceğiz” dedi.







