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    HaberlerEge Haberleri Bodrum koyları emin ellerde
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    16.02.2020 - 00:04 |

    Bodrum koyları emin ellerde

    Bodrum Belediyesi’nin “Denize en çok Mavi yakışır” sloganıyla başlattığı deniz dibi temizlik çalışmalarının bu yılki etabı Yalıçiftlik Koyu’nda başladı.

    Bodrum koyları emin ellerde

    Etkinliğe katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yoğun çabalar sonrasında kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilen Küdür Koyu’nda da en kısa sürede benzer bir etkinliğin düzenleneceğini açıkladı. Karar sayesinde Küdür’de yapılmak istenen bütün müdahalelerin engelleneceğini ifade etti.

    Çocuklarımıza borçluyuz

    Altıncısı düzenlenen temizlik etkinliği için sabah saatlerinde, Bodrum Belediyesi’nin ilgili birimleri, Mis Gibi 1 Bodrum platformu gönüllüleri, Kızılağaç Koruma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı DEGAK-15 ekibi ve Kızılağaç Saliha-Veysel Oktay Ortakulu öğretmen ve öğrencileri bir araya geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 10 kişilik ekibiyle ilk defa destek verdiği temizlik çalışması öncesinde konuşan Aras, “Yarımada’da en az çöp burada çıkıyor ama biz o çöpü de istemiyoruz. Bunu denizde yaşayan tüm canlılara ve çocuklarımıza borçluyuz” dedi.

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