Bodrum Otogarı için yol düzenlemesi tamam

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum yeni otogarı için karayoluna bağlantı amacıyla yapılan yol düzenleme çalışmalarını tamamladı. 74 milyon lira yatırımla Bodrum ilçesine kazandırılan yeni Bodrum Şehirlerarası terminaline ulaşımı kolaylaştıracak Torba-Bodrum merkez ve Gündoğan istikametine ara yolların yapımı tamamlandı. Terminalinin yan yol bağlantısı kapsamında bulunan üçgen ada kaldırıldı.