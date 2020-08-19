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    HaberlerEge Haberleri Bodrum Otogarı için yol düzenlemesi tamam
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    19.08.2020 - 07:00 |

    Bodrum Otogarı için yol düzenlemesi tamam

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum yeni otogarı için karayoluna bağlantı amacıyla yapılan yol düzenleme çalışmalarını tamamladı.

    Bodrum Otogarı için yol düzenlemesi tamam

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum yeni otogarı için karayoluna bağlantı amacıyla yapılan yol düzenleme çalışmalarını tamamladı. 74 milyon lira yatırımla Bodrum ilçesine kazandırılan yeni Bodrum Şehirlerarası terminaline ulaşımı kolaylaştıracak Torba-Bodrum merkez ve Gündoğan istikametine ara yolların yapımı tamamlandı. Terminalinin yan yol bağlantısı kapsamında bulunan üçgen ada kaldırıldı.

    Ankara'da otomobil iş yerine daldıAnkara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bambu malzemeleri satılan iş yerine daldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
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