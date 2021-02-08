Bodrum Ozan’la şen

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta son 4 maçını galibiyetle tamamlayan Bodrumspor, evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor engelini de 5-2’lik skorla aştı. Maça hızlı başlayan yeşil beyazlı ekip, 4. dakikada Ozan’la öne geçti, 1922 Konyaspor 9’da Selim’le rakibine karşılık verdi. Konuk takım beraberlik golünden 5 dakika sonra Ege ile 2-1’i yakaladı. Maçın 26. dakikasında Süleyman, Bodrum’a beraberliği getiren isim oldu. İlk yarısı 2-2 sona eren mücadelede 53. dakikada kazanılan penaltıyı Ozan gole çevirdi. 78. dakikada yine Ozan sahnedeydi. kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı. Gole doymayan Ozan Sol, 90. dakikada skoru 5-2’ye getirdi.