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    HaberlerEge Haberleri Bodrum pes etmedi
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    28.12.2020 - 00:01 |

    Bodrum pes etmedi

    Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta evinde Serik Belediyespor’la 2-2 berabere kalan Bodrumspor, 2 kez geriye düşmesine rağmen pes etmedi.

    Bodrum pes etmedi

    Cezalı olan Ozan ve çapraz bağları koparak sezonu kapatan Harun gibi iki çok önemli eksikle sahaya çıkan yeşil beyazlılar, galip gelemese de sahadan puanla ayrıldı. Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Ege ekibinde Teknik Direktör Tahsin Tam, futbolcularının gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu ve serinin süreceğini söyledi. Bodrumspor çarşamba günü sonuncu Kardemir Karabükspor’a konuk olacak.

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