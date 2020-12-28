Bodrum pes etmedi

Cezalı olan Ozan ve çapraz bağları koparak sezonu kapatan Harun gibi iki çok önemli eksikle sahaya çıkan yeşil beyazlılar, galip gelemese de sahadan puanla ayrıldı. Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Ege ekibinde Teknik Direktör Tahsin Tam, futbolcularının gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu ve serinin süreceğini söyledi. Bodrumspor çarşamba günü sonuncu Kardemir Karabükspor’a konuk olacak.