Bodrum tarımına alternatif ürün

Sürdürülebilir tarım ve tarım- turizm entegrasyonu için projeleri adım adım hayata geçiren Bodrum Belediyesi, çevreci yakıt biyodizelin hammaddesi olan kanola üretimi için harekete geçti. Karaova Mumcular Mahallesi’nde belediyeye ait 11 dekarlık alana kanola bitkisi ekildi. İlk mahsulün yaklaşık dört ay içinde toplanması bekleniyor.

Öte yandan, her iklim koşuluna dayanıklı olan ve alternatiflerine göre üreticisine yaklaşık yüzde 50 daha fazla gelir getiren kanola bitkisi üretiminin, Bodrum’daki atıl tarım alanlarında yaygınlaştırılması hedefleniyor.