Bodrum’a 1 milyar dolarlık ek gelir...

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) tarafından başlatılan turizmi çeşitlendirme hamlesi kapsamında, başta tarım ve gastronomi olmak üzere spor ve doğa gibi alanlarda hayata geçirilecek projelerle ek 1 milyon yabancı turist ve 1 milyar dolar gelir hedefleniyor. Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum’un Türkiye’nin incisi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, ilçede tarımla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirtti. Aras, üretici destekleme ve hibe programı başlattıklarını, danışmanlık hizmeti verdiklerini, atıl kalan arazileri üretime açtıklarını, Bodrum’un ilk üretici destekli tarım kooperatifi TARKO’yu kurduklarını ifade etti. Bodrum’un sadece deniz, kum ve güneş turizmiyle değil doğa, tarım, gastronomi ve spor turizmiyle de anılması için çalışmalara başladıklarını belirten Aras, “1.5 milyona yaklaşan yabancı turist sayımızı kısa ve orta vadede 2.5 milyona çıkartacağız ve 1 milyar dolar ek gelir sağlayacağız. Pandemiden sonra insanlar doğa ile iç içe olmak, toprağa dokunmak, bahçeli evlerde oturmak istiyor. Biz de turizmle iç içe geçen tarımdaki hamlelerimizle, spor turizmindeki projelerimizle çok önemli atılımlar yapacağız” diye konuştu.