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    HaberlerEge Haberleri Bodrum’a 2 şok birden
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    22.02.2021 - 00:00 |

    Bodrum’a 2 şok birden

    Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta son 12 maçta müthiş bir çıkış yaparak 9 galibiyet, 3 beraberlik alıp Play Off hattını yakalayan Bodrumspor’un iki önemli futbolcusu sakatlandı.

    Bodrum’a 2 şok birden

    Yeşil beyazlılarda attığı 23 golle bu sezon Türkiye liglerinin en skorer ismi olan Ozan Sol ve takımın en önemli isimlerinden Medeni sakatlıkları nedeniyle 3’er hafta takımdan ayrı kalacak. Ozan, son Tarsus İdman Yurdu maçında ağları 2 kez sarstıktan sonra maçın son anlarında sakatlanmıştı.

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