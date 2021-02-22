Bodrum’a 2 şok birden

Yeşil beyazlılarda attığı 23 golle bu sezon Türkiye liglerinin en skorer ismi olan Ozan Sol ve takımın en önemli isimlerinden Medeni sakatlıkları nedeniyle 3’er hafta takımdan ayrı kalacak. Ozan, son Tarsus İdman Yurdu maçında ağları 2 kez sarstıktan sonra maçın son anlarında sakatlanmıştı.