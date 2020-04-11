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    HaberlerEge Haberleri Bodrum’a acil eylem planı
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    11.04.2020 - 00:05 |

    Bodrum’a acil eylem planı

    Kovid-19’la mücadele kapsamında Bodrum’da akademisyenlerden oluşan Tarımsal Üretim Destek ve Planlama Kurulu, hazırladıkları sonuç bildirgesini açıkladı.

    Bodrum’a acil eylem planı

     Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün eşgüdümüyle oluşturulan çalışma grubu, Bodrum’da tarımsal ve hayvansal üretimin kesintiye uğramaması ve tüketicilerin mağdur olmaması için alınması gereken önlemleri masaya yatırdı. Kurulun yayımladığı 15 maddelik sonuç bildirgesinden bazıları şöyle:

    Ekmek ambalaja konulmalı

    Acil durum gıda stoklaması için kullanılabilecek kamu ve özel depolama tesislerinin envanteri çıkarılmalı. Ekmek çeşitleri ve kuru gıdalar, gıda ile temasa uygun kâğıt esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulmalı. İşletmede kullanılan eldiven, maske gibi enfeksiyon riski olan atıkların biyogüvenlik önlemi altında toplanması ve uzaklaştırılması sağlanmalı.

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