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    23.01.2021 - 07:00 |

    Bodrum’a dev tesis

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olacak Turgutreis Arıtma Tesisi için imzaları attı.

    Bodrum’a dev tesis

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olacak Turgutreis Arıtma Tesisi için imzaları attı. 113 milyon 600 bin liraya mal olacak, 2 kademeli olarak planlanmış ve ÇED Olumlu Belgesi de alan tesis için imzaları Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile yüklenici firma yetkilileri attı. Proje kapsamında tesise ait deniz deşarj hattının da inşa edileceğini söyleyen Başkan Gürün, “Muğlamızın en büyük arıtma tesisi 50 bin metreküp kapasiteyle Marmaris’te. Bodrum Turgutreis 37 bin metreküp kapasitesi, deniz deşarjı ve elde edilen suyun yeşil alanlarda kullanılması özellikleriyle Muğla’ya yakışacak. İlçenin altyapı sorunları tarih olacak” dedi. Başkan Gürün, “Bundan önce Turgutreis kanalizasyon hattı çalışmalarını başlatmıştık. Yüzde 40’ından fazlasını tamamladık. Gümbet-Gümüşlük arıtma modernizasyonu ihalemizi yaptık ve değerlendirme aşamasında” diye konuştu.

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