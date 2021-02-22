Bodrum’a dev yatırım!

Bodrum’da, Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Büyükşehir Genel Sekreter ve Daire başkanlarının katılımıyla toplantı düzenlendi. Başkan Ahmet Aras, “Muğla değişiyor. O yüzden sık sık bir araya gelerek bu değişimi birlikte yürütmek durumundayız. Ortak bir dil oluşturuyoruz. Büyükşehir Belediye başkanımıza da Bodrum’a ve Muğlaya kazandırdığı yatırımlar için çok teşekkür ediyorum” dedi.



Otogara 98 milyon



13 İlçede yatırımlarının sürdüğünü dile getiren Başkan Osman Gürün, “İl genelinde 950 milyon 652 bin liralık yatırım yapıyoruz. Bu şimdiye kadar Muğla’nın görmediği bir rakam. 950 milyonun 750 milyonu alt yapı, 250 milyonu üst yapı olarak değerlendiriyoruz. Bodrum’un yıllardır bekleyen sorunlarını da çözüme kavuşturuyoruz. Alt yapı yatırımlarının toplamı 650 milyon diğer yatırımlar ise 98 milyon lira. Bodrum otogarı bitti. İhaleler bittikten sonra otogar aktif hale gelmiş olacak. Bodrum’a toplam olarak 748 milyon lira yatırım yapılmış olacak. Bu bir dönemde yapılan en büyük yatırımdır. Bu rakam bir rekordur” diye konuştu. Alt yapı çalışmalarının bitmesini heyecanla beklediklerini dile getiren Başkan Gürün, “Bodrum nüfusunun yüzde 46’sı atıksu alt yapısından faydalanıyor ancak alt yapı çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte bu rakam yüzde 91’e çıkmış olacak. İl genelinde yatırımlara devam edeceğiz” dedi.