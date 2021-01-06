Bodrum’a sorunsuz altyapı

Gece gündüz demeden gerçekleştirilen yürütülen işlemleri Başkan Ahmet Aras yerinde inceledi. Başkan Aras, “Mahalledeki sel baskınlarıyla ilgili hem çevre yolunda hem de sanayi bölgesinde ciddi çalışmalar yaptık. Oradan gelen suyun yönünü değiştirerek başka yerlere deplase ettik ya da yaptığımız mazgal ve yağmur suyu hatlarıyla yer altına almaya çalıştık. Türkkuyusu Camisi’ne kadar bu kanalı devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.