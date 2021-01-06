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    HaberlerEge Haberleri Bodrum’a sorunsuz altyapı
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    06.01.2021 - 00:04 |

    Bodrum’a sorunsuz altyapı

    Bodrum Belediyesi, Çarşı Mahallesi Türkkuyusu Caddesi üzerinde bulunan mevcut yağmur suyu hatlarında sağlıklı su akışını sağlamak için altyapı iyileştirme çalışmasına başladı.

    Bodrum’a sorunsuz altyapı

    Gece gündüz demeden gerçekleştirilen yürütülen işlemleri Başkan Ahmet Aras yerinde inceledi. Başkan Aras, “Mahalledeki sel baskınlarıyla ilgili hem çevre yolunda hem de sanayi bölgesinde ciddi çalışmalar yaptık. Oradan gelen suyun yönünü değiştirerek başka yerlere deplase ettik ya da yaptığımız mazgal ve yağmur suyu hatlarıyla yer altına almaya çalıştık. Türkkuyusu Camisi’ne kadar bu kanalı devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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