Bodrum’a su uyarısı

Koronavirüs salgını nedeniyle ikinci konutları olan vatandaşın büyükşehirlerden kaçıp Bodrum’a yerleşmesi su kullanımını üç kat artırdı. Yeterli yağışın da olmamasıyla Bodrum’un en önemli su kaynağı durumundaki Mumcular Barajı’ndaki seviye geçen yıl aralık ayı başında yüzde 47 iken yüzde 26’ya, Geyikli Barajı’nda ise 67’den yüzde 60’lara kadar düştü.



Mumcular Barajı’nda incelemelerde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Kış aylarında meydana gelecek yağışlarla birlikte baraj seviyesinde artışlar meydana gelecektir. Ancak, bahar aylarında beklenen yağışların gelmemesiyle meteorolojik kuraklığın, yaz aylarında hidrolojik kuraklık ve sonrasında da tarımsal kuraklığa dönüşme riski görülüyor. Hidrolojik kuraklık, yüzeysel sularımızı ve sonrasında yer altı sularımızı etkileyecek. Bu ise tarımsal faaliyetlerimizin yanı sıra günlük yaşamımızda da önemli sorunlara yol açma potansiyeli doğuruyor” dedi.



Önlem gerekiyor



Mumcular Barajı’nın 19 milyon metreküp hacme sahip olduğuna dikkati çeken Özçelik, “Bunun 10 milyon metreküpü içme suyu amaçlı, gerisi tarımsal sulama amaçlı kullanılmaktadır. Yaklaşık 250 bin kişinin tüketebileceği bir potansiyel bulunuyor. Geyik Barajı’ndan sağlanabilecek 5- 10 milyon metreküplük ilave su ile Bodrum’un içme suyu temin edilmektedir. Ancak, kuraklık riski nedeniyle su temininde önümüzdeki yaz döneminde sorunlar yaşanması da gündeme gelecektir. Muhtemel kuraklık etkilerini en aza indirmek için, özellikle çok amaçlı barajlarda enerji ve sulamadan ziyade içme suyu ihtiyaçları göz önünde bulundurularak muhtemel kuraklık etkilerini gözeten senaryolar temelinde baraj işletmesi gerçekleştirilmelidir. Öte yandan, Bodrum içme suyu ana iletim hattında binlerle ifade edilen patlamalara çözüm getirilememesi durumunda kuraklığı evlerimizde hissedeceğiz gibi görünüyor” diye konuştu.