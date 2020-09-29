Bodrum’a yatırım için yarışıyorlar

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerli ve yabancı yatırımın pandemiye rağmen devam ettiğini söyledi. Salgının ilçeyide olumsuz etkilediğini kaydeden Aras, yabancı turist sayısında yüzde 90 kayıp yaşandığını, buna rağmen ocak-ağustos döneminde 100 bin turisti ağırladıklarını ifade etti; otellerde doluluk oranının sezon sonu olmasına rağmen iyi düzeyde olduğunu belirtti. Turizmde yaşanan ilerlemenin yerli ve yabancıları cezbettiğini sözlerine ekleyen Aras, tatile gelmek, buradan ev almak, burada yaşamak ve yatırım yapmak için adeta yarıştıklarını aktardı.

‘Kaçak yapıya geçit yok’

Aras, “Yıllardır atıl olan, yarım kalan oteller önemli gruplar tarafından alınarak yenilenmeye başlandı. Yurtdışından çok seçkin otel markaları Bodrum’a gelmeyi sürdürdü. Salgın nedeniyle ilçemizde ciddi bir konut talebi oldu. Turizmde ve gayrimenkulde yeni projeler hayata geçmeye başladı. Bodrum’da şu anda otel, gayrimenkul, hastane, sağlık turizmi, spor, altyapı gibi tüm alanlarda süren yatırımların büyüklüğü 5 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın daha da artmasını bekliyoruz” dedi. Kaçak yapılarla da ilgili çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Aras, “Bodrum’a çok önemli markalar gelecek diye hiçbir şekilde taviz vermiyoruz. İlçemizin en ücra ve küçük bölgelerinde dahi denetimler sürüyor” diye konuştu.