Bodrum’da 1 Mayıs müjdeleri

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle belediye çalışanları ile bir araya geldi. Sosyal demokrat bir belediye olarak eşitlik ve sosyal adalet peşinde koşan bir anlayışla yönetimi sürdürdüklerini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ”Bugün olduğu gibi bundan sonra da sizlerin rahatı için, huzuru için, özlük hakları için her türlü çalışmayı sonuna kadar yapacağız. Sizlerin gece gündüz yaptığı çalışmalar sayesinde Bodrum Belediyesi’nin imajı halkın gözünde tamamen değişmiştir. ” diye konuştu.

Ücret eşitliği

Belediyede var olan ücret dengesizliğini çözmek için bir yıldır çalıştıklarını belirten Başkan Aras, “Haziran ayında yapılacak olan toplu sözleşme için hazırlıkları yapıyoruz. Bundan sonraki dönemde de daha sıkı bir çalışmayla ücret dengesizliğini gidermeye çalışacağız” dedi.

Memnuniyet anketi

“Ben sizlerle çalışmaktan çok mutluyum” diyerek sözlerini tamamlayan Aras, “Bu şartları daha da iyileştireceğiz. Sizlere anketlerle bizleri değerlendirme şansı tanıyacağız” ifadelerini kullandı.