Bodrum’da akıllı konteyner devrede

Bodrum Belediyesi’nin, ‘Mis Gibi Bodrum’ sloganıyla başlattığı yeni temizlik hareketi kapsamında kentin tüm temizlik hizmeti teknolojiyle buluşuyor. Yeni nesil sensörlü atık konteynerleri ve onları toplayan modern Çok Amaçlı Çöp Toplama Aracı’nın (ÇAÇA) sahaya inmesinin ardından konteynerlere ilk çipler takıldı.

Akıllı Atık Toplama ve Kent Temizliği çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Hangi konteynerin hangi noktadan hangi saatte alındığını kayıt altında tutabileceğiz. Sistemle, ‘günlerdir çöpümüz alınmıyor’ gibi şikayetlerin de önüne geçeceğiz” dedi. Öte yandan Bodrum Belediyesi, Turkiye’de ilk kez ‘Sürdürülebilirlik Birimi’ kuran belediye oldu.