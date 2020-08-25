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    HaberlerEge Haberleri Bodrum’da altyapı sorunu kalmayacak
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    25.08.2020 - 07:00 |

    Bodrum’da altyapı sorunu kalmayacak

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’da yürütülen 160 milyon liralık altyapı çalışmasının 30 bin metrekaresini tamamladı.

    Bodrum’da altyapı sorunu kalmayacak

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’da yürütülen 160 milyon liralık altyapı çalışmasının 30 bin metrekaresini tamamladı. İlk etapta Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük çevresinde 160 kilometrelik kanalizasyon çalışmasının yürütüldüğünü belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin tamamlanmasıyla altyapı sorununun ortadan kalkacağını vurguladı. Aras, “Bodrum ile Büyükşehir Belediyesi uyumuyla ciddi yatırımlar yapılıyor. Her şey bittikten sonra kanalizasyondan, atık sudan artık kimse söz etmeyecek” dedi. 13 ilçeye eşit hizmet götürdüklerini kaydeden Büyükşehir Başkanı Osman Gürün de, “Dünya Bankası ve İller Bankası’ndan sağladığımız kredilerle büyük yatırım hamleleri başlattık. Dünyanın ve ülkemizin gözbebeği Bodrum’a ayrı bir önem veriyoruz. Güzellikleriyle herkesi büyüleyen kentimiz üst ve altyapılarıyla örnek olacak. Hizmetin en iyisini hak eden hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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